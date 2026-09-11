В Рязанской области потушили пожар в хозпостройке

Пожар произошёл ночью 9 сентября в Ряжске. Диспетчеру передали информацию в 21:04. Хозпостройку тушили пять человек, две спецмашины. Площадь пожара — 24 квадратных метра. Огнём повреждено строение.

В Рязанской области потушили пожар в хозпостройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл ночью 9 сентября в Ряжске. Диспетчеру передали информацию в 21:04.

Хозпостройку тушили пять человек, две спецмашины.

Площадь пожара — 24 квадратных метра. Огнём повреждено строение.