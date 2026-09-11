В Рязанской области «Лада» слетела в кювет

ДТП произошло утром 11 сентября на окраине рабочего поселка Пителино. Жительница Москвы за рулем «Лады» не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и упала в канаву в десяти метрах от трассы. По словам очевидцев, женщина выглядела нетрезвой, а сотрудникам ГАИ она заявила, что выпила уже после аварии.

В Рязанской области «Лада» слетела в кювет. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло утром 11 сентября на окраине рабочего поселка Пителино. Жительница Москвы за рулем «Лады» не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и упала в канаву в десяти метрах от трассы.

По словам очевидцев, женщина выглядела нетрезвой, а сотрудникам ГАИ она заявила, что выпила уже после аварии.