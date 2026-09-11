В Рязани за неделю в детский травмпункт поступило 462 ребенка

За неделю с 4 по 11 сентября в детский травмпункт ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой поступили 462 ребенка с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Наибольшее количество травм составили ушибы и растяжения — 231 случай, а также зарегистрировано 102 перелома. Врачи также зафиксировали 12 черепно-мозговых травм, 70 ран, 6 случаев ДТП и 11 укусов животными. Специалисты подчеркнули важность соблюдения ПДД, особенно в условиях, когда дети самостоятельно передвигаются по городу.

За неделю с 4 по 11 сентября в детский травмпункт ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой поступили 462 ребенка с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Наибольшее количество травм составили ушибы и растяжения — 231 случай, а также зарегистрировано 102 перелома. Врачи также зафиксировали 12 черепно-мозговых травм, 70 ран, 6 случаев ДТП и 11 укусов животными.

Специалисты подчеркнули важность соблюдения ПДД, особенно в условиях, когда дети самостоятельно передвигаются по городу.

Фото: ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.