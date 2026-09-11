В Рязани 15 сентября стартует хоккейный сезон

15 сентября ХК «Рязань-ВДВ» проведет первый домашний матч в рамках нового сезона Чемпионата России ВХЛ. Соперником рязанцев станет воронежский «Буран». Встреча состоится во Дворце спорта «Олимпийский», начало — в 19:00. Отмечается, что старт регулярного чемпионата выдался для рязанцев насыщенным. Команда отправилась на выезд, в рамках которого провела матчи против соперников из Ханты-Мансийска, Тюмени, Кургана и Омска. «Рязань-ВДВ» по итогам выездной серии заработала 4 очка, одержав победу над ХК «Зауралье» и заработав по 1 очку в матчах с «Югрой» и «Рубином». Теперь рязанским хоккеистам предстоит провести домашнюю серию игр. Возрастное ограничение — 0+.

15 сентября ХК «Рязань-ВДВ» проведет первый домашний матч в рамках нового сезона Чемпионата России ВХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Соперником рязанцев станет воронежский «Буран». Встреча состоится во Дворце спорта «Олимпийский», начало — в 19:00.

Отмечается, что старт регулярного чемпионата выдался для рязанцев насыщенным. Команда отправилась на выезд, в рамках которого провела матчи против соперников из Ханты-Мансийска, Тюмени, Кургана и Омска. «Рязань-ВДВ» по итогам выездной серии заработала 4 очка, одержав победу над ХК «Зауралье» и заработав по 1 очку в матчах с «Югрой» и «Рубином».

Теперь рязанским хоккеистам предстоит провести домашнюю серию игр. В рамках первого матча организаторы подготовили большую с выступлением рязанских артистов, фигуристов и множеством интерактивных площадок.

Матчи пройдут:

15 сентября в 19:00: «Рязань-ВДВ» — «Буран» (г. Воронеж);

17 сентября в 19:00: «Рязань-ВДВ» — ХК «Тамбов» (г. Тамбов);

21 сентября в 19:00: «Рязань-ВДВ» — «Дизель» (г. Пенза);

23 сентября в 19:00: «Рязань-ВДВ» — «Кристалл» (г. Саратов).

Билеты на матчи можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский», а также по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».