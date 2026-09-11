В Рязани сбили 94-летнюю женщину

По данным ГАИ, ДТП произошло 10 сентября, примерно в 16:50, около дома № 9 на улице Либкнехта. Предварительно полицейские установили, что 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», сбила 94-летнюю жительницу Рязани. В результате происшествия пешеход получила травмы. Ее госпитализировали. В полиции отметили, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.