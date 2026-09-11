В Рязани прошли рейды по выявлению надписей наркотического содержания

В рейдах участвуют представители добровольной народной дружины, активисты территориальных общественных самоуправлений, волонтёры центра «Мой выбор», а также сотрудники управления общественных отношений и поддержки гражданских инициатив и префектур. На прошлой неделе мероприятия прошли в Московском и Железнодорожном районах, а также затронули часть Приокского района, улицы Бирюзова, Интернациональную и Черновицкую. Планируется, что подобные выезды будут проведены по всему городу.