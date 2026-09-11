В Рязани отметят День многодетных семей
13-14 сентября в Рязани пройдут праздничные мероприятия ко Дню многодетных семей. 13 сентября события развернутся на семи площадках: в Рязанском Дворце Первых, Дворце культуры и искусства, на Монастырской площади в Солотче, в Лесопарке, Верхнем городском саду и Рязанском дворце молодёжи. 14 сентября гостей ждут семейный вечер в Лесопарке и фестиваль на Рязанской ВДНХ. Возрастное ограничение 0+.
В Рязани отметят День многодетных семей. Об этом сообщает мэрия.
13-14 сентября в Рязани пройдут праздничные мероприятия ко Дню многодетных семей.
13 сентября события развернутся на семи площадках: в Рязанском Дворце Первых, Дворце культуры и искусства, на Монастырской площади в Солотче, в Лесопарке, Верхнем городском саду и Рязанском дворце молодёжи.
14 сентября гостей ждут семейный вечер в Лесопарке и фестиваль на Рязанской ВДНХ.
Возрастное ограничение 0+.