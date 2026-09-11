В Рязани летом трудоустроили 345 подростков

В Рязани летом 2026 года организовали трудоустройство для 345 школьников. Об этом сообщили по итогам заседания городской комиссии по профилактике правонарушений, на котором обсудили занятость и досуг детей в период каникул. Подростков трудоустраивали в управлении Рязанского троллейбуса и муниципальных учреждениях города, в том числе по делам территорий и в аварийно-ремонтной службе. Летом в Рязани провели 87 культурных и 100 спортивных мероприятий, которые посетили более 12 тыс. детей. В школах работали 66 лагерей дневного пребывания, еще два загородных лагеря приняли 4555 детей.

В Рязани летом 2026 года организовали трудоустройство для 345 школьников. Об этом сообщили по итогам заседания городской комиссии по профилактике правонарушений, на котором обсудили занятость и досуг детей в период каникул.

Подростков трудоустраивали в управлении Рязанского троллейбуса и муниципальных учреждениях города, в том числе по делам территорий и в аварийно-ремонтной службе.

Кроме того, на базе школ города сформировали трудовые отряды. Подростки также могли работать на Рязанской городской станции юных натуралистов и в этом году впервые — в Рязанском Дворце Первых.

Летом в Рязани провели 87 культурных и 100 спортивных мероприятий, которые посетили более 12 тыс. детей. В школах работали 66 лагерей дневного пребывания, еще два загородных лагеря приняли 4555 детей.