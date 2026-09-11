В России создадут единый центр по продвижению русского языка за рубежом

Минобрнауки России подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по преподаванию и продвижению русского языка за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Центр предложили создать на базе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Его задача — объединить и координировать работу российских и зарубежных образовательных, научных и культурных организаций, которые занимаются поддержкой русского языка.

Минобрнауки России подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по преподаванию и продвижению русского языка за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Центр предложили создать на базе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Его задача — объединить и координировать работу российских и зарубежных образовательных, научных и культурных организаций, которые занимаются поддержкой русского языка.

Центр будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, заниматься научными исследованиями и следить за положением русского языка в мире. Также специалисты будут собирать и распространять лучшие практики преподавания русского языка и работать с кадровым резервом, в том числе повышать квалификацию преподавателей.