В Роспотребнадзоре оценили риски новой пандемии ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия может возникнуть при появлении нового варианта коронавируса. «Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то, в принципе, все возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20», — отметила Попова. Она также подчеркнула, что и вирус гриппа имеет потенциал вызвать пандемию.

В Роспотребнадзоре оценили риски новой пандемии ковида. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия может возникнуть при появлении нового варианта коронавируса.

«Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то, в принципе, все возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20», — отметила Попова.

Она также подчеркнула, что и вирус гриппа имеет потенциал вызвать пандемию.