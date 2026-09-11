В Клепиковском округе врачи автопоезда «Здоровье» приняли 91 пациента

В поселке Криуша Клепиковского округа специалисты автопоезда «Здоровье» осмотрели 91 пациента и провели 125 консультаций. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В состав медицинской бригады вошли невролог, эндокринолог, офтальмолог, ЛОР-врач, кардиолог и сосудистый хирург Городской клинической больницы № 11. По итогам обследований одного пациента направили на госпитализацию, еще 14 — на дополнительное обследование.