В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с пенсионными накоплениями

Мошенники продолжают использовать новые схемы для обмана пожилых людей, предлагая им участие в якобы «государственной программе» с обещанием удвоить пенсионные накопления. Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь государственными структурами или финансовыми организациями, и обещают государственное софинансирование. При этом они используют реальные названия государственных механизмов, что делает их предложения более убедительными. Отмечается, мошенники пытаются получить персональные данные, реквизиты и коды из СМС, подводя людей к передаче контроля над своими деньгами. Он отметил, что пожилые люди часто не чувствуют себя уверенно в финансовых вопросах, что делает их уязвимыми для таких атак.

Мошенники продолжают использовать новые схемы для обмана пожилых людей, предлагая им участие в якобы «государственной программе» с обещанием удвоить пенсионные накопления. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, Антон Немкин, передает РИА Новости.

Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь государственными структурами или финансовыми организациями, и обещают государственное софинансирование. При этом они используют реальные названия государственных механизмов, что делает их предложения более убедительными.

По словам Немкина, мошенники пытаются получить персональные данные, реквизиты и коды из СМС, подводя людей к передаче контроля над своими деньгами. Он отметил, что пожилые люди часто не чувствуют себя уверенно в финансовых вопросах, что делает их уязвимыми для таких атак.

Депутат призвал граждан быть осторожными и не сообщать личные данные при получении неожиданных звонков. Лучше всего самостоятельно проверить информацию по официальным номерам организаций. Также он рекомендовал родственникам заранее информировать пожилых членов семьи о подобных схемах мошенничества.