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В Дядькове изменят назначение 8 земельных участков общей площадью 5,7 гектаров
Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области начало подготовку изменений в правила землепользования Дядьковского сельского поселения. Изменения касаются восьми земельных участков в поселке Новоселки, включая земли, ранее предназначенные для сельскохозяйственного производства и участки под жилую застройку. Общая площадь затрагиваемых территорий составляет 57 тыс. м². Инициатором поправок является ООО «Специализированный застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья», которое разработает проект за свой счет.

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области начало подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения. Документ предполагает изменение назначения нескольких земельных участков, расположенных в поселке Новоселки в районе улиц Малиновой и Лырсино.

Речь идет о восьми земельных участках. В перечень вошли земли, которые ранее предназначались для сельскохозяйственного производства, площадью 1 тысяча 133 м², 1 тысяча 102 м², 953 м², 32 тысячи 4 м² и 16 тысяч 418 м². Также изменение назначения коснется территорий под блокированную жилую застройку площадью 1 тысяча 400 м², под индивидуальное жилищное строительство площадью 2 тысячи м2 и для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2 тысячи м2. Общая площадь всей территорий составляет 57 тысяч 10 м².

Инициатором текущих поправок выступило ООО «Специализированный застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья», которое за счет собственных средств разработает проект документа.

Фото — примерные границы земельный участков, «Яндекс-карты».