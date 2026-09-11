В двух округах Рязанской области на четыре дня отключат газ

С 23 по 26 сентября в Шиловском и Спасском округах Рязанской области временно прекратят подачу газа. Ограничения связаны с ремонтными работами на ГРС «Кирицы», которые проведет «Газпром трансгаз Москва». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (49136) 2-14-72, 8 (49136) 4-05-46, 8 (49135) 3-42-08, 8 (49135) 3-36-49.

С 23 по 26 сентября в Шиловском и Спасском округах Рязанской области временно прекратят подачу газа. Ограничения связаны с ремонтными работами на ГРС «Кирицы», которые проведет «Газпром трансгаз Москва».

В Шиловском округе газ отключат в Мосолове, Воружке, Заполье, Пустополье, Бортникове, Срезневе, Лунине, Константинове, Задубровье, Фролове, Муратове, Шелухове и Ряссах.

В Спасском округе ограничения затронут Аргамаково, Бессоновку, Большое Пирогово, Жерновище, Заречье, Зарытки, Засечье, Исады, Кирицы, Красный Яр, Кутуково, Ленинский, Малое Пирогово, Малые Гулынки, Никитино, Огородниково, Откромсовхоз, Павловку, Разбердеево, Романовку, Садовую, поселок санатория «Кирицы», Соболевую, Спиртзаводской, станцию Проня, Старую Рязань, Старостеклянное, Степановку, Студенец, Сушки, Устрань, Ухорское, Фатьяновку и Шатрище.

В объявлении указан максимальный срок проведения работ с учетом повторных пусков газа. Специалисты планируют завершить работы как можно быстрее.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (49136) 2-14-72, 8 (49136) 4-05-46, 8 (49135) 3-42-08, 8 (49135) 3-36-49.