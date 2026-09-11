Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
18°
Вск, 13
18°
Пнд, 14
19°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 84.30 / 85.00 11/09 18:15
Нал. EUR 99.50 / 100.00 11/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 436
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
814
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 942
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 324
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В двух округах Рязанской области на четыре дня отключат газ
С 23 по 26 сентября в Шиловском и Спасском округах Рязанской области временно прекратят подачу газа. Ограничения связаны с ремонтными работами на ГРС «Кирицы», которые проведет «Газпром трансгаз Москва». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (49136) 2-14-72, 8 (49136) 4-05-46, 8 (49135) 3-42-08, 8 (49135) 3-36-49.

С 23 по 26 сентября в Шиловском и Спасском округах Рязанской области временно прекратят подачу газа. Ограничения связаны с ремонтными работами на ГРС «Кирицы», которые проведет «Газпром трансгаз Москва».

В Шиловском округе газ отключат в Мосолове, Воружке, Заполье, Пустополье, Бортникове, Срезневе, Лунине, Константинове, Задубровье, Фролове, Муратове, Шелухове и Ряссах.

В Спасском округе ограничения затронут Аргамаково, Бессоновку, Большое Пирогово, Жерновище, Заречье, Зарытки, Засечье, Исады, Кирицы, Красный Яр, Кутуково, Ленинский, Малое Пирогово, Малые Гулынки, Никитино, Огородниково, Откромсовхоз, Павловку, Разбердеево, Романовку, Садовую, поселок санатория «Кирицы», Соболевую, Спиртзаводской, станцию Проня, Старую Рязань, Старостеклянное, Степановку, Студенец, Сушки, Устрань, Ухорское, Фатьяновку и Шатрище.

В объявлении указан максимальный срок проведения работ с учетом повторных пусков газа. Специалисты планируют завершить работы как можно быстрее.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (49136) 2-14-72, 8 (49136) 4-05-46, 8 (49135) 3-42-08, 8 (49135) 3-36-49.