ТАСС: Украина потеряла большое количество F-16 при попытках перехвата российских БПЛА

По данным издания, Киев испытывает проблемы не только с перехватчиками для Patriot. К концу подходят и запасы ракет «воздух-воздух», используемых на самолетах F-16 для борьбы с российскими «Геранями».