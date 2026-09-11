Рязанскую управляющую компании оштрафовали за нарушения

Госжилинспекцией было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Жилкомсервис АЗМР» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Причиной стало выявление нарушений при управлении многоквартирным домом № 16 в микрорайоне Автозаводской города Скопина Рязанской области. Во время контрольного (надзорного) мероприятия эксперты обнаружили повреждения ступеней и бетонного основания входной группы крыльца подъезда № 4, а также отмостки дома между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м подъездами. По результатам рассмотрения дела ООО «Жилкомсервис АЗМР» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 150 000 рублей.

Рязанскую управляющую компании оштрафовали за нарушения. Об этом сообщает Госжилинспекция.

Госжилинспекцией было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Жилкомсервис АЗМР» по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Причиной стало выявление нарушений при управлении многоквартирным домом № 16 в микрорайоне Автозаводской города Скопина Рязанской области. Во время контрольного (надзорного) мероприятия эксперты обнаружили повреждения ступеней и бетонного основания входной группы крыльца подъезда № 4, а также отмостки дома между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м подъездами.

По результатам рассмотрения дела ООО «Жилкомсервис АЗМР» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 150 000 рублей.