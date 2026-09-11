Рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу, 11 сентября, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.