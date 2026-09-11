Рязанские полицейские депортировали педофила

Депортировали двух граждан стран Средней Азии и Закавказья. Один из них недавно освободился из исправительной колонии после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому не исполнилось 14 лет. Второго осудили за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Выдворили гражданина страны Средней Азии. Отмечается, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили трех иностранцев. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Депортировали двух граждан стран Средней Азии и Закавказья. Один из них недавно освободился из исправительной колонии после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому не исполнилось 14 лет. Второго осудили за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Выдворили гражданина страны Средней Азии. Отмечается, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство.

Мужчины до депортации и выдворения находились в Центре временного содержания иностранцев УМВД по региону. Полицейские и судебные приставы сопроводили их в аэропорт Домодедово. Иностранцы вылетели за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Фото в галерее: УМВД по Рязанской области.