Рязанские полицейские депортировали педофила

Рязанские полицейские депортировали и выдворили трех иностранцев. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Депортировали двух граждан стран Средней Азии и Закавказья. Один из них недавно освободился из исправительной колонии после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому не исполнилось 14 лет. Второго осудили за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Выдворили гражданина страны Средней Азии. Отмечается, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство.
Мужчины до депортации и выдворения находились в Центре временного содержания иностранцев УМВД по региону. Полицейские и судебные приставы сопроводили их в аэропорт Домодедово. Иностранцы вылетели за свой счет в страны гражданской принадлежности.
Фото в галерее: УМВД по Рязанской области.