Рязанец попался на незаконном обналичивании 25 млн рублей, дело направили в суд

По версии следствия, с 2019 по 2023 год он оказывал услуги по обналичиванию денег для различных организаций, используя несколько своих фирм и более 60 расчетных счетов. Полиция выяснила, что руководители этих компаний не занимались реальной деятельностью и были номинальными. Обвиняемый привлек клиентов, которые платили ему комиссию от 14 до 18 процентов за обналичивание средств. Для легализации операций он использовал поддельные данные о товарах и услугах. В результате клиенты перечислили на счета обвиняемого 25 миллионов 687 тысяч рублей, а он получил нелегальный доход в размере 4 миллионов 355 тысяч рублей. Расследование завершено, и дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Рязанской области завершилось расследование дела против 43-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном обналичивании более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год он оказывал услуги по обналичиванию денег для различных организаций, используя несколько своих фирм и более 60 расчетных счетов.

Полиция выяснила, что руководители этих компаний не занимались реальной деятельностью и были номинальными. Обвиняемый привлек клиентов, которые платили ему комиссию от 14 до 18 процентов за обналичивание средств. Для легализации операций он использовал поддельные данные о товарах и услугах.

В результате клиенты перечислили на счета обвиняемого 25 миллионов 687 тысяч рублей, а он получил нелегальный доход в размере 4 миллионов 355 тысяч рублей. Расследование завершено, и дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.