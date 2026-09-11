Рязанцы совершили около 238 млн безналичных операций за полгода

Жители Рязанской области за первое полугодие 2026 года совершили около 238 млн операций с банковскими картами. Их общий объем превысил 469 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России. В среднем на жителей региона приходилось почти 1,3 млн операций в день. Они оплачивали товары и услуги, переводили деньги на свои и чужие карты, а также снимали наличные.

Жители Рязанской области за первое полугодие 2026 года совершили около 238 млн операций с банковскими картами. Их общий объем превысил 469 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России.

В среднем на жителей региона приходилось почти 1,3 млн операций в день. Они оплачивали товары и услуги, переводили деньги на свои и чужие карты, а также снимали наличные.

На начало июля у жителей Рязанской области было чуть менее 3,3 млн банковских карт. На снятие наличных в январе-июне пришлось около 3% всех операций.

Самым популярным способом безналичной оплаты остается дебетовая карта. Также рязанцы все чаще используют альтернативные способы, в том числе оплату по QR-коду и с помощью биометрии.

Для безналичных расчетов в регионе работает около 34,5 тыс. устройств — банкоматов, платежных терминалов и другого оборудования.