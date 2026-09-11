Россияне смогут оформлять разрешение на посещение заповедников через «Госуслуги»

Посещение российских заповедников и национальных парков станет доступнее благодаря возможности оформления разрешений через портал «Госуслуги». Минцифры и Минприроды, по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, должны обеспечить подключение всех федеральных государственных бюджетных учреждений, управляющих национальными парками, к данному сервису до 1 декабря 2027 года. Отмечается, что это решение было принято в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства, где обсуждались меры по упрощению доступа к особо охраняемым природным территориям. Теперь граждане смогут получать необходимые разрешения онлайн, что значительно упростит процесс посещения заповедников и парков.

Посещение российских заповедников и национальных парков станет доступнее благодаря возможности оформления разрешений через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости.

Минцифры и Минприроды, по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, должны обеспечить подключение всех федеральных государственных бюджетных учреждений, управляющих национальными парками, к данному сервису до 1 декабря 2027 года.

Отмечается, что это решение было принято в ходе совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства, где обсуждались меры по упрощению доступа к особо охраняемым природным территориям. Теперь граждане смогут получать необходимые разрешения онлайн, что значительно упростит процесс посещения заповедников и парков.