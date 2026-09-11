Прокуратура нашла нарушение антикоррупционного закона в Касимове
Прокуратура нашла нарушение в одной компании по производству кирпича. На работу туда взяли бывшего муниципального служащего, но не сообщили об этом в муниципалитет вовремя. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Прокуратура нашла нарушение антикоррупционного закона в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура нашла нарушение в одной компании по производству кирпича. На работу туда взяли бывшего муниципального служащего, но не сообщили об этом в муниципалитет вовремя.
Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.