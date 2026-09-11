Фигуранту дела о мошенничестве с ООО «Эко-Пронск» продлили арест

По данным следствия, Тимофеев обвиняется в том, что с февраля 2025 года по январь 2026 года вместе с двумя сообщниками — экс-зампредом правительства Саратовской области Юрием Моисеевым и предпринимателем Юрием Мурановым — разработал план хищения 57 млн 500 тысяч рублей у генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» Олега Шишова. Фигуранты требовали деньги за обеспечение беспрепятственной деятельности ООО «Эко-Пронск» на территории Рязанской области. Шишов обратился в полицию.

10 сентября в Октябрьском районном суде Рязани рассмотрено ходатайство следователя о продлении ареста Евгению Тимофееву, уроженцу города Маркс Саратовской области. Он проходит фигурантом по делу о покушении на мошенничество с ТКО ООО «Эко-Пронск». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд решил продлить срок его содержания под стражей на два месяца, до 20 ноября 2026 года.

По данным следствия, Тимофеев обвиняется в том, что с февраля 2025 года по январь 2026 года вместе с двумя сообщниками — экс-зампредом правительства Саратовской области Юрием Моисеевым и предпринимателем Юрием Мурановым — разработал план хищения 57 млн 500 тысяч рублей у генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» Олега Шишова. Фигуранты требовали деньги за обеспечение беспрепятственной деятельности ООО «Эко-Пронск» на территории Рязанской области. Шишов обратился в полицию.

Ранее, 9 июля 2026 года, суд уже продлевал меру пресечения в виде заключения под стражу для Тимофеева до 20 сентября 2026 года.

Напомним, в Рязани 22 января задержали экс-зампреда правительства Саратовской области Юрия Моисеева. Вместе с ним по делу проходят его друг Евгений Тимофеев и предприниматель Юрий Муранов. Потерпевшим признан бывший глава администрации Рязани, владелец «Эко-Пронска» Олег Шишов.

В сентябре саратовского чиновника отпустили из СИЗО под домашний арест. Сообщалось, что он полностью признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.