Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
17°
Пнд, 14
19°
Втр, 15
19°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 83.90 / 84.60 13/09 07:00
Нал. EUR 98.56 / 100.50 13/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 893
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
895
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 099
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Фигуранту дела о мошенничестве с ООО «Эко-Пронск» продлили арест
По данным следствия, Тимофеев обвиняется в том, что с февраля 2025 года по январь 2026 года вместе с двумя сообщниками — экс-зампредом правительства Саратовской области Юрием Моисеевым и предпринимателем Юрием Мурановым — разработал план хищения 57 млн 500 тысяч рублей у генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» Олега Шишова. Фигуранты требовали деньги за обеспечение беспрепятственной деятельности ООО «Эко-Пронск» на территории Рязанской области. Шишов обратился в полицию.

10 сентября в Октябрьском районном суде Рязани рассмотрено ходатайство следователя о продлении ареста Евгению Тимофееву, уроженцу города Маркс Саратовской области. Он проходит фигурантом по делу о покушении на мошенничество с ТКО ООО «Эко-Пронск». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд решил продлить срок его содержания под стражей на два месяца, до 20 ноября 2026 года.

По данным следствия, Тимофеев обвиняется в том, что с февраля 2025 года по январь 2026 года вместе с двумя сообщниками — экс-зампредом правительства Саратовской области Юрием Моисеевым и предпринимателем Юрием Мурановым — разработал план хищения 57 млн 500 тысяч рублей у генерального директора ЗАО «Рязанский ПЭК» Олега Шишова. Фигуранты требовали деньги за обеспечение беспрепятственной деятельности ООО «Эко-Пронск» на территории Рязанской области. Шишов обратился в полицию.

Ранее, 9 июля 2026 года, суд уже продлевал меру пресечения в виде заключения под стражу для Тимофеева до 20 сентября 2026 года.

Напомним, в Рязани 22 января задержали экс-зампреда правительства Саратовской области Юрия Моисеева. Вместе с ним по делу проходят его друг Евгений Тимофеев и предприниматель Юрий Муранов. Потерпевшим признан бывший глава администрации Рязани, владелец «Эко-Пронска» Олег Шишов.

В сентябре саратовского чиновника отпустили из СИЗО под домашний арест. Сообщалось, что он полностью признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.