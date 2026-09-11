Президент Сербии Вучич уйдет в отставку

Отмечается, президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку 25 или 26 сентября. При этом он сообщил, что будет готовиться к парламентским выборам как обычный гражданин. 9 сентября глава Сербии распустил депутатов и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Вучич планирует стать кандидатом в премьер-министры страны.

Президент Сербии Вучич уйдет в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку 25 или 26 сентября. При этом он сообщил, что будет готовиться к парламентским выборам как обычный гражданин.

9 сентября глава Сербии распустил депутатов и назначил внеочередные выборы на 25 октября. Вучич планирует стать кандидатом в премьер-министры страны.