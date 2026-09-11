В Рязани завершились земляные работы на улицах Радиозаводская и Белинского

11 сентября в Кальном продолжается реконструкция сетей. Об этом сообщили в РГРЭС. За прошедшую неделю выполнены значительные работы: проложено 856 метров кабеля и выкопано 1800 метров траншеи, из которых 1609 метров были выполнены методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) без раскопок. Также сделано 60 смотровых котлованов для проверки расположения других подземных коммуникаций и 49 котлованов для бурения. Работы проводились на улицах Радиозаводская и Белинского, а также в 5-м и 6-м проездах Новый и на улице Новой. На следующей неделе планируется продолжить прокладку кабеля по улицам Совхозная и Новая, а также провести земляные работы на улицах Фирсова и Быстрецкая.

11 сентября в Кальном продолжается реконструкция сетей. Об этом сообщили в РГРЭС.

За прошедшую неделю выполнены значительные работы: проложено 856 метров кабеля и выкопано 1800 метров траншеи, из которых 1609 метров были выполнены методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) без раскопок.

Также сделано 60 смотровых котлованов для проверки расположения других подземных коммуникаций и 49 котлованов для бурения. Работы проводились на улицах Радиозаводская и Белинского, а также в 5-м и 6-м проездах Новый и на улице Новой.

На следующей неделе планируется продолжить прокладку кабеля по улицам Совхозная и Новая, а также провести земляные работы на улицах Фирсова и Быстрецкая.

Отмечается, что работы ведутся без выходных и идут строго по графику.