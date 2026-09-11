На автодороге Спас-Клепики — Рязань изменят схему движения

С 15 сентября на участке автодороги Спас-Клепики — Рязань временно изменится схема движения пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Ограничения будут действовать на отрезке от поста ДПС до села Шумашь на время дорожных работ. В Минтрансе попросили пешеходов и велосипедистов быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом изменений.

С 15 сентября на участке автодороги Спас-Клепики — Рязань временно изменится схема движения пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ограничения будут действовать на отрезке от поста ДПС до села Шумашь на время дорожных работ.

В Минтрансе попросили пешеходов и велосипедистов быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом изменений.