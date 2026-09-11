Момент ДТП в центре Рязани попал на видео

По словам очевидцев, авария случилась примерно в 8:12 11 сентября на улице Циолковского, около остановки «Театральная площадь». Судя по кадрам, автомобиль, двигавшийся по левой полосе, хотел перестроиться в правую. Машина начала выполнять маневр. В этот момент Mitsubishi перестроился влево. Автомобили столкнулись. После ДТП женщина-водитель вышла из машины и пыталась открыть дверь Mitsubishi. Официальная информация уточняется.