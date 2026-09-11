Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Минюст России 11 сентября исключил публициста и блогера Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. В ведомстве сообщили, что решение принято «в связи с утратой признаков иностранного агента», передает «Коммерсантъ». В тот же день Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Пермь-36"*, информационный ресурс «Канал визионера"*, политолога-исламоведа Рината Мухаметова*, бывшую участницу телешоу «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую* и Елену Матвееву*. *признаны иноагентами на территории РФ.