Медведев: в мобилизации нет необходимости

В России сейчас нет необходимости проводить новую мобилизацию. Темпы комплектования Вооруженных сил по контракту оказались выше ожидаемых. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. Он также назвал «бредом» заявления о возможном нападении России на Европу. По словам Медведева, тема «российской угрозы» используется для получения средств на продолжение украинского конфликта.

В России сейчас нет необходимости проводить новую мобилизацию. Темпы комплектования Вооруженных сил по контракту оказались выше ожидаемых. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он также назвал «бредом» заявления о возможном нападении России на Европу. По словам Медведева, тема «российской угрозы» используется для получения средств на продолжение украинского конфликта.

Медведев заявил, что Россия должна довести специальную военную операцию до победного конца.

По его словам, положение украинских подразделений тяжелое, а их укомплектованность составляет 20-30%.