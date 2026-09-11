Лукашенко: Белоруссия проверит армию вплоть до мобилизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, что Минск продолжит проверять боевую готовность всей армии. Об этом сообщил 11 сентября корреспондент агентства БЕЛТА. Лукашенко задали вопрос, планируется ли проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки ВС, а теперь — внутренних войск МВД. Он ответил: «Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации». Президент уточнил, что ранее проверяли танковые и мотострелковые подразделения, а в настоящее время — артиллерийскую бригаду.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, что Минск продолжит проверять боевую готовность всей армии. Об этом сообщил 11 сентября корреспондент агентства БЕЛТА.

Лукашенко задали вопрос, планируется ли проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки ВС, а теперь — внутренних войск МВД. Он ответил:

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации».

Президент уточнил, что ранее проверяли танковые и мотострелковые подразделения, а в настоящее время — артиллерийскую бригаду.

«Делаем все, как будет в войне», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что при проверках используется опыт современных военных конфликтов. По его словам, страна готовится «к войне, чтобы ее не было».