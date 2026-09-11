ЦБ снизил курс доллара на 12 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на субботу, 12 сентября. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением. Курс юаня снизился на 0,01 рубля и составил 12,55 рубля. Доллар подешевел на 0,09 рубля — до 84,26 рубля. Курс евро уменьшился на 0,41 рубля — до 97,87 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на субботу, 12 сентября. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим значением.

Курс юаня снизился на 0,01 рубля и составил 12,55 рубля. Доллар подешевел на 0,09 рубля — до 84,26 рубля. Курс евро уменьшился на 0,41 рубля — до 97,87 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.