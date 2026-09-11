Более 5 тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах с начала года

С начала года в Рязани 5042 человек оштрафовали за неправильную парковку на газонах и детских площадках. Общая сумма штрафов составила 4 6 725 000 рублей (из них 81 юридических лиц — на 810 000 рублей).