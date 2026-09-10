Жительница Рыбновского округа отметила 98-летие

Жительница Рыбновского округа Мария Кузьминична Андрюшина отметила свой 98-й день рождения. Мария Кузьминична родилась в деревне Марково. Она окончила шесть классов сельской школы и начала трудовую деятельность в колхозе. В годы Великой Отечественной войны работала в Рязанском госпитале, где шила раненым военным протезы. В 1947 году Мария Кузьминична вышла замуж, родила двоих сыновей и дочь и продолжала трудиться в колхозе. Сейчас она проживает в собственном доме в селе Волынь Рыбновского округа.

Жительница Рыбновского округа отметила 98-летие. Об этом сообщила администрация округа.

Жительница Рыбновского округа Мария Кузьминична Андрюшина отметила свой 98-й день рождения. Мария Кузьминична родилась в деревне Марково. Она окончила шесть классов сельской школы и начала трудовую деятельность в колхозе. В годы Великой Отечественной войны работала в Рязанском госпитале, где шила раненым военным протезы.

В 1947 году Мария Кузьминична вышла замуж, родила двоих сыновей и дочь и продолжала трудиться в колхозе. Сейчас она проживает в собственном доме в селе Волынь Рыбновского округа.