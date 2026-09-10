Жители Семчина пожаловались на ежедневный запах гари и дым

По словам жителей, улицы Семчинская и Княжье Поле уже несколько месяцев каждый вечер и ночь район накрывает густой едкий дым с запахом жженой резины и химии. «Видимость падает, глаза щиплет даже в закрытых квартирах», — заявили рязанцы. Жители требуют провести ночные рейды, найти источник выбросов и привлечь виновных к ответственности.