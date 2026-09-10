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Жители рязанского поселка пожаловались Бастрыкину на аварийное состояние дома
Речь идет о многоквартирном доме на улице Цементников в рабочем поселке Октябрьский Михайловского округа. Как рассказали жители, на протяжении длительного времени здание, введенное в эксплуатацию более 40 лет назад, находится в непригодном состоянии: крыша деформирована и разрушается, жилые помещения затапливаются, отделочные материалы приходят в негодность. При этом, как подчеркнули в сообщении, сроки проведения капремонта постоянно переносятся. В региональном СУ СКР организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в рабочем поселке Октябрьский Михайловского округа. Об этом 10 сентября сообщили в соцсетях Информационного центра следкома.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Цементников в рабочем поселке Октябрьский.

Как рассказали жители, на протяжении длительного времени здание, введенное в эксплуатацию более 40 лет назад, находится в непригодном состоянии: крыша деформирована и разрушается, жилые помещения затапливаются, отделочные материалы приходят в негодность. При этом, как подчеркнули в сообщении, сроки проведения капремонта постоянно переносятся.

В региональном СУ СКР организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и. о. руководителя рязанского следкома Алексею Медведкову доложить о промежуточных результатах проверки, а также о принимаемых мерах к защите прав жильцов.