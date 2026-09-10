«Ъ»: все трехсотбалльники на ЕГЭ будут учиться в вузах бесплатно

В приемную кампанию 2026 года поступило 70 абитуриентов с максимальными 300 баллами за три ЕГЭ. Из них 65 зачислены на бюджетные места, четверо будут учиться за счет средств вуза, а один не подал заявление в вузы. Эти данные предоставлены Минобрнауки в ответ на запрос депутата Сергея Леонова, который предложил выделять места для олимпиадников отдельно из-за жалоб на конкуренцию за бюджетные места. Министерство также планирует провести анализ ситуации по окончании кампании и рассмотреть изменения в правилах приема.

В приемную кампанию 2026 года в университеты поступило 70 человек с максимальными 300 баллами за три ЕГЭ. Об этом пишет «Ъ».

Из них 65 абитуриентов зачислены на бюджетные места, за четверых вузы будут платить самостоятельно, а один кандидат не подал заявление ни в один вуз. Эти данные содержатся в ответе Минобрнауки на запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Министерство отметило, что ряд университетов готовы принимать абитуриентов с высокими баллами за счет собственных средств в случае нехватки бюджетных мест. Обращение Леонова в Минобрнауки произошло после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что бюджетные места занимали преимущественно победители и призеры олимпиад школьников. Он предложил выделять места для олимпиадников отдельно, чтобы это не влияло на общий конкурс на бюджетные места.

Минобрнауки также сообщило, что по завершении приемной кампании будет проведен анализ ситуации с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний и при необходимости будут рассмотрены изменения в нормативных правовых актах, регулирующих порядок приема в образовательные организации.