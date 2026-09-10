ВС РФ в порту Черноморск поразили сухогруз, доставлявший ВСУ военные грузы
Российские войска ударили по украинским морским портам и сухогрузам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Бойцы поразили в порту «Черноморск» судно — оно доставляло грузы военного назначения.
ВС РФ в порту Черноморск поразили сухогруз, доставлявший ВСУ военные грузы. Об этом сообщает Минобороны.
Российские войска ударили по украинским морским портам и сухогрузам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
Бойцы поразили в порту «Черноморск» судно — оно доставляло грузы военного назначения.