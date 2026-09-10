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В Тюмени произошел крупный пожар в школе
В Тюмени утром 10 сентября произошел крупный пожар в корпусе школы № 65 на улице Широтной, 116. Огонь охватил кровлю здания, площадь возгорания составила 3600 квадратных метров. В сгоревшем корпусе учились 1839 детей. Из-за пожара учебный процесс в здании приостановили. С 11 сентября ученики начальной школы будут заниматься в другом корпусе на улице Николая Ростовцева, 16, а школьников с 5-го по 11-й класс временно переведут на дистанционное обучение. С 14 сентября все ученики с 1-го по 11-й класс должны вернуться к очным занятиям.

В Тюмени утром 10 сентября произошел крупный пожар в корпусе школы № 65 на улице Широтной, 116. Огонь охватил кровлю здания, площадь возгорания составила 3600 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

К тушению привлекли 50 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет. В момент возгорания детей и сотрудников в здании не было.

В сгоревшем корпусе учились 1839 детей. Из-за пожара учебный процесс в здании приостановили. С 11 сентября ученики начальной школы будут заниматься в другом корпусе на улице Николая Ростовцева, 16, а школьников с 5-го по 11-й класс временно переведут на дистанционное обучение. С 14 сентября все ученики с 1-го по 11-й класс должны вернуться к очным занятиям.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело. Одной из возможных причин возгорания следователи называют короткое замыкание электропроводки.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.