В Скопинском округе обновили рейтинг управляющих компаний
На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Скопинского муниципального округа за второй квартал 2026 года. В тройку лидеров вошли: ООО «УК «Скопинжилсервис»; ООО «ВИК»; ООО «Ремонтник». Последнее место в рейтинге заняло ООО «УК «Русь».
На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Скопинского муниципального округа за второй квартал 2026 года. Об этом сообщили в Госжилинспекции Рязанской области.
Места в рейтинге распределили с учетом 12 показателей эффективности работы УК. В том числе учитывалось мнение жителей — голосование проходило с 1 по 15 июля.
Также на результат повлияли наличие предписаний Госжилинспекции и качество их исполнения, отсутствие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых сервисов для проведения общих собраний собственников и платформ обратной связи.
В тройку лидеров вошли:
- ООО «УК «Скопинжилсервис»;
- ООО «ВИК»;
- ООО «Ремонтник».
Последнее место в рейтинге заняло ООО «УК «Русь».