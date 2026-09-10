В Скопинском округе обновили рейтинг управляющих компаний

На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Скопинского муниципального округа за второй квартал 2026 года. В тройку лидеров вошли: ООО «УК «Скопинжилсервис»; ООО «ВИК»; ООО «Ремонтник». Последнее место в рейтинге заняло ООО «УК «Русь».

На портале «Открытый регион.62» опубликовали обновленный рейтинг управляющих компаний Скопинского муниципального округа за второй квартал 2026 года. Об этом сообщили в Госжилинспекции Рязанской области.

Места в рейтинге распределили с учетом 12 показателей эффективности работы УК. В том числе учитывалось мнение жителей — голосование проходило с 1 по 15 июля.

Также на результат повлияли наличие предписаний Госжилинспекции и качество их исполнения, отсутствие задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых сервисов для проведения общих собраний собственников и платформ обратной связи.

В тройку лидеров вошли:

ООО «УК «Скопинжилсервис»;

ООО «ВИК»;

ООО «Ремонтник».

Последнее место в рейтинге заняло ООО «УК «Русь».