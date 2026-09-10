В Скопине на улице Орджоникидзе столкнулись две машины

В Скопине на улице Орджоникидзе столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщили местные жители в социальных сетях. Судя по кадрам, одна из машин получила серьезные повреждения. Вторая машина въехала в нее сбоку, из-за чего на автомобиле образовалась большая вмятина. Информации о пострадавших пока нет.

В Скопине на улице Орджоникидзе столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщили местные жители в социальных сетях.

Судя по кадрам, одна из машин получила серьезные повреждения. Вторая машина въехала в нее сбоку, из-за чего на автомобиле образовалась большая вмятина.

Информации о пострадавших пока нет.

Обстоятельства аварии и причины столкновения устанавливаются.