Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
25°
Птн, 11
20°
Сбт, 12
18°
ЦБ USD 84.35 -1.11 11/09
ЦБ EUR 98.29 -0.96 11/09
Нал. USD 84.10 / 84.70 10/09 18:15
Нал. EUR 99.50 / 100.64 10/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
1 680
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
730
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 661
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Скопине на улице Орджоникидзе столкнулись две машины
В Скопине на улице Орджоникидзе столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщили местные жители в социальных сетях. Судя по кадрам, одна из машин получила серьезные повреждения. Вторая машина въехала в нее сбоку, из-за чего на автомобиле образовалась большая вмятина. Информации о пострадавших пока нет.

В Скопине на улице Орджоникидзе столкнулись два автомобиля. О происшествии сообщили местные жители в социальных сетях.

Судя по кадрам, одна из машин получила серьезные повреждения. Вторая машина въехала в нее сбоку, из-за чего на автомобиле образовалась большая вмятина.

Информации о пострадавших пока нет.

Обстоятельства аварии и причины столкновения устанавливаются.