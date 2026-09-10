В Сапожковском районе проверили строительство дороги после жалоб жителей

Жители Сапожковского района на личном приеме у прокурора области Дмитрия Гаврилова пожаловались на проблемы с выплатами участникам СВО и членам их семей, состояние местных дорог и отсутствие уличного освещения. Вместе с заместителем председателя правительства Рязанской области Павлом Супруном прокурор также проверил ход строительства дороги «Сапожок — Черная речка». Работы на этом участке начали после обращения предпринимателя на личном приеме в конце 2025 года. Сейчас подрядчик укладывает асфальт и обустраивает дорожную инфраструктуру.

Жители Сапожковского района на личном приеме у прокурора области Дмитрия Гаврилова пожаловались на проблемы с выплатами участникам СВО и членам их семей, состояние местных дорог и отсутствие уличного освещения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По каждому обращению прокурор поручил профильным отделам провести проверки и принять необходимые меры.

Вместе с заместителем председателя правительства Рязанской области Павлом Супруном прокурор также проверил ход строительства дороги «Сапожок — Черная речка».

Работы на этом участке начали после обращения предпринимателя на личном приеме в конце 2025 года. Сейчас подрядчик укладывает асфальт и обустраивает дорожную инфраструктуру.

Прокурор области обратил внимание представителя подрядной организации на необходимость соблюдать сроки и качество работ. Решение проблем, о которых рассказали жители, взяли на контроль.