В Рязанской области в ДТП с «Волгой» пострадали двое

ДТП произошло 9 сентября, примерно в 14:10, на 108-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Скопин-Милославское». Предварительно полицейскими установлено, что 76-летний местный житель, управляя ГАЗ-31105, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». За рулем последнего был 24-летний молодой человек из Скопина. Водитель «Волги» и 26-летняя пассажирка «Фольксвагена» получили травмы. Им оказана медпомощь. В полиции подчеркнули, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Милославском округе в ДТП с «Волгой» пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 9 сентября, примерно в 14:10, на 108-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Скопин-Милославское».

Предварительно полицейскими установлено, что 76-летний местный житель, управляя ГАЗ-31105, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». За рулем последнего был 24-летний молодой человек из Скопина.

Водитель «Волги» и 26-летняя пассажирка «Фольксвагена» получили травмы. Им оказана медпомощь.

В полиции подчеркнули, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.