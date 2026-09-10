В Рязанской области сгорел жилой дом

Пожар произошел утром 9 сентября в селе Лунино Шиловского района. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 10:12. В тушении участвовали семь человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Дом уничтожен огнем. Пострадавших нет.