В Рязанской области сгорел жилой дом
Пожар произошел утром 9 сентября в селе Лунино Шиловского района. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 10:12. В тушении участвовали семь человек, две спецмашины. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Дом уничтожен огнем. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел утром 9 сентября в селе Лунино Шиловского района.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 10:12. В тушении участвовали семь человек, две спецмашины.
Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Дом уничтожен огнем.
Пострадавших нет.