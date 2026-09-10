В Рязанской области разработали новый регламент выплат рязанцам, потерявшим имущество при ЧС

Право на поддержку получат граждане России, иностранцы и лица без гражданства, чье жилье пострадало в зоне чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального уровня. Выплату назначат как при полной, так и при частичной потере вещей, когда непригодными для дальнейшего использования становятся не менее 3 предметов обихода. Выездная комиссия местной администрации обязана осмотреть место происшествия и зафиксировать степень ущерба в присутствии заявителя в течение 10 календарных дней после регистрации обращения. Итоговое заключение в электронном виде направят в Управление социальной защиты, где решение о выплате или отказе примут максимум за 11 календарных дней.

В Рязанской области подготовили проект нового регламента, который определяет порядок финансовой помощи людям, лишившимся имущества первой необходимости из-за природных или техногенных чрезвычайных ситуаций. Документ размещен на сайте правительства региона, он еще не принят.

Право на поддержку получат граждане России, иностранцы и лица без гражданства, чье жилье пострадало в зоне чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального уровня. Выплату назначат как при полной, так и при частичной потере вещей, когда непригодными для дальнейшего использования становятся не менее 3 предметов обихода.

Выездная комиссия местной администрации обязана осмотреть место происшествия и зафиксировать степень ущерба в присутствии заявителя в течение 10 календарных дней после регистрации обращения. Итоговое заключение в электронном виде направят в Управление социальной защиты, где решение о выплате или отказе примут максимум за 11 календарных дней.

Подать заявление на получение помощи можно будет в течение 6 месяцев со дня официального введения режима чрезвычайной ситуации. Сама государственная услуга предоставляется бесплатно.