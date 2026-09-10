В Рязанской области пожарные потушили загоревшийся автомобиль

Автомобиль загорелся днем в Сасове. На тушение выезжали четыре человека, две единицы техники. Отмечается, что в результате поврежден моторный отсек. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет.