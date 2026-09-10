В Рязани женщина фиктивно зарегистрировала 19 мигрантов

В Рязани полицейские выявили 19 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В нарушении миграционного законодательства подозревают 33-летнюю жительницу областного центра. По данным полиции, с мая по июнь 2026 года женщина за деньги подавала в МФЦ документы о прибытии иностранцев. В качестве места проживания она указывала свой дом в деревне Турлатово Рязанского округа и квартиру на улице Новоселов в Рязани. Всего женщина фиктивно зарегистрировала 19 граждан одной из стран Средней Азии — 16 мужчин и трех женщин в возрасте от 17 до 54 лет.

В Рязани полицейские выявили 19 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В нарушении миграционного законодательства подозревают 33-летнюю жительницу областного центра. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, с мая по июнь 2026 года женщина за деньги подавала в МФЦ документы о прибытии иностранцев. В качестве места проживания она указывала свой дом в деревне Турлатово Рязанского округа и квартиру на улице Новоселов в Рязани.

При этом фактически жилье мигрантам она не предоставляла, а сами иностранцы там проживать не собирались.

Всего женщина фиктивно зарегистрировала 19 граждан одной из стран Средней Азии — 16 мужчин и трех женщин в возрасте от 17 до 54 лет. По версии полиции, это помогало им легализоваться на территории России.

В отношении фигурантки расследуют уголовные дела по статье 322.2 УК РФ. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Иностранцев, которых фиктивно зарегистрировали в этих жилищах, также привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.