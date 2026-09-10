В Рязани завершили благоустройство сквера у Дворца молодежи

В Рязани завершили благоустройство сквера у Дворца молодежи. В сквере установили систему освещения и видеонаблюдения, проложили дорожки из плитки, поставили лавочки и урны. Также здесь оборудовали спортивную площадку с тренажерами. В августе в Рязани открыли благоустроенный Воскресенский сквер. Сейчас работы продолжаются на Лыбедском бульваре, у Черезовских прудов и в районе Лесопарка.

В Рязани завершили благоустройство сквера у Дворца молодежи. Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил мэр Борис Ясинский.

В сквере установили систему освещения и видеонаблюдения, проложили дорожки из плитки, поставили лавочки и урны. Также здесь оборудовали спортивную площадку с тренажерами.

В августе в Рязани открыли благоустроенный Воскресенский сквер.

Сейчас работы продолжаются на Лыбедском бульваре, у Черезовских прудов и в районе Лесопарка.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.