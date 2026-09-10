В Рязани вторичка за месяц подешевела на 1,6%

В Рязани в августе сильнее всего снизились цены на вторичное жилье среди 50 крупных городов России. Стоимость квадратного метра за месяц уменьшилась на 1,6% — до 102,5 тыс. рублей. Всего в августе вторичное жилье подешевело в девяти из 50 исследуемых городов. В июле таких городов было десять.

В Рязани в августе сильнее всего снизились цены на вторичное жилье среди 50 крупных городов России. Стоимость квадратного метра за месяц уменьшилась на 1,6% — до 102,5 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК Недвижимость.

Всего в августе вторичное жилье подешевело в девяти из 50 исследуемых городов. В июле таких городов было десять.

Рязань стала лидером по снижению цен. На втором месте оказался Новокузнецк, где стоимость квадратного метра уменьшилась почти на 1% и составила 89,9 тыс. рублей.

При этом с весны количество городов, где дешевела вторичка, сначала росло: в марте снижение зафиксировали в пяти городах, в апреле — в девяти, в мае — в 12, а в июне — уже в 20. В июле показатель сократился до десяти городов.