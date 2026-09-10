В Рязани разрешили разместить магазин на улице Спортивной площадью 2,5 тысяч м²

Администрация Рязани рекомендовала разрешить условно разрешенное использование земельного участка на улице Спортивной № 1 для размещения магазина площадью 2508 м². Заявителями проекта являются Игорь Жуковский, Сергей Рычагов и ООО «Итоги». Общественные обсуждения прошли 20 августа 2026 года, но зарегистрированных участников не было, и замечаний от жителей не поступало. Комиссия по землепользованию признала целесообразным изменение назначения земли, ранее предназначенной для лечебно-профилактических учреждений. ООО «Итоги» зарегистрировано в Рязани в 2002 году и занимается арендой и управлением нежилым имуществом.

Администрация города Рязани рекомендовала предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу улица Спортивная № 1. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о размещении магазина на территории площадью 2508 м². Заявителями проекта выступили Игорь Жуковский, Сергей Рычагов и ООО «Итоги».

Общественные обсуждения по этому вопросу прошли 20 августа 2026 года. Согласно официальному протоколу, зарегистрированных участников не было, а замечаний и предложений от жителей не поступало. Комиссия по землепользованию и застройке признала целесообразным изменение вида разрешенного использования земли, которая ранее была предназначена для специализированных лечебно-профилактических учреждений.

Согласно сервису «Rusprofile», ООО «Итоги» зарегистрировано в Рязани в 2002 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отметим, сейчас по этому адресу расположены продуктовый склад «Победа», компании по ритуальным услугам и изготовлению памятников, а также сервисы по техосмотру автомобилей и продаже электро- и бензоинструментов.