Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
25°
Птн, 11
20°
Сбт, 12
17°
ЦБ USD 85.46 -1.01 10/09
ЦБ EUR 99.25 -1.25 10/09
Нал. USD 84.01 / 84.70 10/09 15:45
Нал. EUR 99.99 / 100.45 10/09 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
1 626
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
719
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 644
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 047
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани разрешили разместить магазин на улице Спортивной площадью 2,5 тысяч м²
Администрация Рязани рекомендовала разрешить условно разрешенное использование земельного участка на улице Спортивной № 1 для размещения магазина площадью 2508 м². Заявителями проекта являются Игорь Жуковский, Сергей Рычагов и ООО «Итоги». Общественные обсуждения прошли 20 августа 2026 года, но зарегистрированных участников не было, и замечаний от жителей не поступало. Комиссия по землепользованию признала целесообразным изменение назначения земли, ранее предназначенной для лечебно-профилактических учреждений. ООО «Итоги» зарегистрировано в Рязани в 2002 году и занимается арендой и управлением нежилым имуществом.

Администрация города Рязани рекомендовала предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу улица Спортивная № 1. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о размещении магазина на территории площадью 2508 м². Заявителями проекта выступили Игорь Жуковский, Сергей Рычагов и ООО «Итоги».

Общественные обсуждения по этому вопросу прошли 20 августа 2026 года. Согласно официальному протоколу, зарегистрированных участников не было, а замечаний и предложений от жителей не поступало. Комиссия по землепользованию и застройке признала целесообразным изменение вида разрешенного использования земли, которая ранее была предназначена для специализированных лечебно-профилактических учреждений.

Согласно сервису «Rusprofile», ООО «Итоги» зарегистрировано в Рязани в 2002 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отметим, сейчас по этому адресу расположены продуктовый склад «Победа», компании по ритуальным услугам и изготовлению памятников, а также сервисы по техосмотру автомобилей и продаже электро- и бензоинструментов.