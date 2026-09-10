В Рязани открыли 110 профильных 10-х классов

В Рязани начался учебный год в профильных 10-х классах. В 59 школах города открыли 110 таких классов. Об этом сообщили в горадминистрации. В школах организовали технологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический и агротехнологический профили. В частности, открыли 31 технологический класс, 14 естественно-научных, 16 гуманитарных и семь социально-экономических. Агротехнологическую группу организовали в школе № 56.

В Рязани начался учебный год в профильных 10-х классах. В 59 школах города открыли 110 таких классов. Об этом сообщили в горадминистрации.

В школах организовали технологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический и агротехнологический профили. В частности, открыли 31 технологический класс, 14 естественно-научных, 16 гуманитарных и семь социально-экономических. Агротехнологическую группу организовали в школе № 56.

В рамках технологического направления работают инженерный класс в школе № 39 и класс «Роснефть» в школе № 43. Три медицинских класса открыли в школах № 17, № 63 и № 67.

Кроме того, в Рязани появились три кадетских класса. В школе № 7 работает класс Следственного комитета России, в школе № 47 — «Спасатели» по линии МЧС, а в школе № 58 — класс ВДВ.

Для подготовки кадров в сфере образования открыли 12 психолого-педагогических групп. Они работают в школах № 1, 8, 9/31, 34, 35, 44, 46/20, 57, 60/61, 63 и 76.

Попасть в профильные классы еще можно. В некоторых школах дополнительный набор продлится до конца сентября.